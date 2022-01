12 coronapatiënten in Friese ziekenhuizen | Veel loonsteun teruggevorderd

Voor 10 januari van dit jaar moesten de werkgevers doorgeven wat het echte verlies in 2020 was. Zo kon worden uitgerekend op hoeveel steun men echt recht had. Ruim 5.800 bedrijven hebben het uiteindelijke verlies niet doorgegeven en moeten daarom alles terugbetalen. Er is niet bekend gemaakt hoeveel Friese bedrijven het betreft.

In totaal gaat het om zo'n 160 miljoen euro. Die vergoeding is in het kader van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) uitgekeerd. De werkgevers kunnen nog wel bezwaar aantekenen. Om te voorkomen dat bedrijven meteen in geldnood komen, kan er een betaalregeling worden getroffen.