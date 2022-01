Muzikaal duo Marian en Marita uit Haulerwijk krijgen beide een lintje

Het lintje is voor de vele activiteiten waarvoor ze zich inzitten zoals vluchtelingenwerk, de aanleg van het Stellingwerfpad en het schrijven van een boek.

Muzikaal duo

Ze maken ook muziek uit de middeleeuwen. Daarmee staan Marian en Marita op festivals. Ze begeleiden zichzelf met een 'schalmei' en een accordeon.

Marita Kruijswijk bespeelt de schalmei, een soort van hobo. "Het instrument is lang geleden in de middeleeuwen is meegenomen uit het Midden Oosten door de mensen die kruistochten deden. Die ontdekten het daar. Toen werd het steeds populairder in Europa." Marian Nesse bespeelt de accordeon. "We combineren het oude met het nieuwe."