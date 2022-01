Volleybalsters van VC Sneek plaatsen zich voor kwartfinale in de beker

In de achtste finale waren de Sneker vrouwen in drie sets klaar met hun tegenstander. De eerste zet wonnen ze nog op het nippertje (26-24). Daarna ging het beter: de tweede set was voor de thuisploeg (25-17) en ook de derde set ging naar de speelsters van Sneek (25-21).

In de kwartfinale van de nationale volleybalbeker wacht Sneek een uitwedstrijd tegen Sliedrecht.

Sinds assistent Henriëtte ter Steege de taken in de winterstop over heeft genomen van Jeffrey Scharbaai. heeft VC Sneek geen wedstrijd meer verloren.

Het was de eerste wedstrijd waar weer publiek bij mocht zijn.