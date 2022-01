Seksuoloog Van Steijn wil breder perspectief over misstanden The Voice

De vrouw heeft dan niet bedoeld om seks te willen, maar ze wil gezien worden, verduidelijkt Van Steijn. "Ze heeft de ander nodig om verder te komen. Met name mannen met invloed of macht worden verseksualiseerd. De alfa-aap heeft de meeste vrouwen. Dat is bij dieren zo en dat is bij mensen ook zo. Dat is ook gewoon biologie."

Signalen interpreteren

Volgens haar worden signalen dus verkeerd geïnterpreteerd en dat leidt tot gedrag dat over de grenzen gaat, maar ligt dat niet altijd aan de man.

"Ik behandel veel vrouwen, ook mannen trouwens, en dat zijn best heftige dingen die er gebeuren. Natuurlijk, dat bestaat, maar als nu al die vrouwen die op werkplekken zitten of daar bij The Voice en je hoort de verhalen, dan denk je: daar is zoveel aan voorafgegaan. Ook die vrouwen hebben een heel belangrijke rol."