Plan om meer personeel voor horeca en toerisme op te leiden

De provincie investeert vier ton in het plan. Met steun van ondernemers en het Rijk is in totaal drie miljoen euro beschikbaar. "We willen gaan werken met een aantal 'hubs', een combinatie van bedrijven", zegt Bas Daanje, directeur van ROC Friese Poort.

"We starten op twee locaties; in Leeuwarden en Sneek. Daar gaan de studenten in de keuken of in de bediening bij het desbetreffende bedrijf met een praktijkbegeleider en docenten gezamenlijk onderwijs maken."

De initiatiefnemers hopen het aantal 'hubs' de komende jaren flink uit te breiden, zodat vanaf 2026 het initiatief 200 extra praktijkstudenten per jaar oplevert.