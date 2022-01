Nederland gaat weer open, voor artiesten verandert er nagenoeg niets

Fasil Kuipers, ook wel bekend als Faske, heeft gemengde gevoelens over de versoepelingen. "Aan de ene kant kunnen wij als band een agenda maken. Maar het is heel lastig plannen omdat je niet weet of het wel doorgaat en hoeveel mensen in de zaal zijn. Het blijft dan financieel spannend of je er een leuke boterham aan over gaat houden of dat het een goede ervaring is."

Geluidstechnicus mee op tour kan niet uit

Het bekent voor Faske ook dat hij nog niet al te veel kan investeren: "We spelen nu in kleine zalen met weinig bezetting. Een geluidstechnicus aannemen om mee te gaan op tour kan gewoon niet uit."

Toch gaat het hem goed op dit moment. Zijn agenda loopt vol en hij hoopt uitgenodigd te worden voor een groter festival. "Dat hangt wat af van hoe de nieuwe single het gaat doen dit voorjaar."