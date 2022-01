Euforie bij de waterfietsers; ze hebben de Elfstedentocht volbracht

Ook bij Tobias Pieffers is de euforie groot. "Toen we net waren begonnen en de eerste tien kilometer hadden gedaan, heb ik me echt afgevraagd of dit wel zou gaan lukken. We hebben het onderschat en toch zijn we gefinisht, waanzinnig."

Het weer was niet heel aangenaam de laatste dagen, maar koud hebben ze het niet gehad. "We moesten zo hard trappen, dus echt koud hebben we het niet gehad", zegt Tobias Pieffers. "Nou gaan we eerst een warme douche of bad opzoeken en een warm bord eten."

Gastvrije Friezen

Bij de finish stond ook wat publiek. "Zelfs de man waarbij we gisteren hebben geslapen. De Friese gastvrijheid is geweldig. We zijn erg gesteund."

Met de actie hebben ze geld opgehaald voor het Wereld Natuurfonds om zo aandacht te vragen voor de klimaatproblematiek.