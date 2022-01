Veel kritiek van Provinciale Staten op Energieprogramma 2022-2025

Verschillende oppositiepartijen missen concrete doelstellingen in het programma. Fractievoorzitter Wiebo de Vries van de ChristenUnie stelde daarom aan het begin van de vergadering zelfs voor om het Energieprogramma van de agenda af te voeren. Het mag duidelijk zijn: Wiebo de Vries is niet enthousiast over het programma.

"Ik heb het zelfs teleurstellend genoemd. Als je met een programma komt en niet zegt waar dat toe moet leiden, dan vind ik dat er wel iets ontbreekt. Het is niet duidelijk hoe we de acties moeten behalen. Een actie zonder doel is een schipper zonder stuur."

Gemiste kans

Het leidde tot tientallen moties. "Het stuk is niet klaar. In het stuk wordt aandacht besteed aan groen gas, maar ik lees niet terug van hoe, wat en waarom. Neem zonne-energie, in Fryslân kan er een vermogen van 2.2 gigawatt worden neergelegd. Als je daar tien procent van realiseert, kun je net iets meer dan 50.000 gezinnen van stroom voorzien. Ik vind het een gemiste kans dat we niet met elkaar kunnen uitspreken dat we voor een bepaald doel gaan."

Er zijn zorgen over de capaciteit van het elektriciteitsnet. Volgens De Vries kan energie worden opgeslagen, in de vorm van thuisbatterijen.