Stichting Cavia in Bakkeveen heeft 450 cavia's in de opvang zitten. Door corona namen veel mensen een cavia, maar ze brengen ze naar de opvang, omdat de dieren toch niet bevallen. Gewoonlijk is er na de zomervakantie een piek, maar nu houdt die piek al maanden aan. Vrijwilligers hebben het smoordruk met de verzorging.