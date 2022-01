Drukte bij groothandel nu horeca weer open mag: vrachtwagens vroeg op pad

Krikke had al rekening gehouden met de heropening van de horeca en had de productie alvast opgestart.

"Al tijdens het weekend werd gezegd dat de horeca mogelijk open zou, dus toen zijn we al begonnen te schakelen. We hebben contact met klanten opgenomen over welke producten ze op de kaart zetten. Sommigen hebben in de lockdown net een andere menukaart bedacht," zegt directeur Ivo Krikke.

Zelf was hij deze dag al om half zes bezig. "Het team was toen al bezig. Het is een hele opgave voor onze klanten, de koks, om alles op tijd open te krijgen. Het is een heuglijke dag dat we weer open kunnen en gastvrij kunnen zijn." In het weekend heeft zijn bedrijf al contact gezocht met leveranciers om alles op tijd naar de klanten te krijgen." Dat is gelukt, alles is geleverd wat de klanten nodig hebben."

Moeilijke tijd in lockdown

Net als de cafés en restaurants heeft de groothandel een lastige tijd gehad tijdens de lockdown. "De schade van de lockdown is behoorlijk. We dachten dat we tijdens de kerstdagen open konden zijn, dus we hadden kilo's vlees ingekocht. Dat moet je al in oktober, november inkopen. Een week voor de feestdagen hoorden we dat de horeca dicht moest. En dan zit je met al dat vlees dat je niet kunt verkopen. Een deel moet je afwaarderen, een deel kan in de vriezer of soms konden we met de klanten afspreken dat ze het later zouden afnemen." Hij schat de schade op een ton.

Tekort aan personeel

Krikke ziet de toekomst positief tegemoet en verwacht niet weer een nieuwe lockdown. "Dat kan de markt ook niet aan. En er is nu al een tekort aan personeel. Veel mensen hebben een andere baan gevonden. Ook bij mijn klanten zijn er mensen die nog niet opengaan, omdat ze gewoon geen personeel hebben. En de emotionele schade is ook groot."