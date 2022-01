Marijke Groenewoud bescheiden voor Spelen: "Ik kijk wel wat eruit komt"

Meestal is het zo dat Irene Schouten op de massastart de afmaker is. Zeg je in Peking: hallo, ik kan ook goud pakken en misschien moeten we ook voor mij schaatsen?

"Ik weet niet wat ons doel is. De massastart kan altijd anders lopen dan je van tevoren plant. Het kan alle kanten op gaan."

Kun je eigenlijk met je vuist op tafel slaan? Want je lijkt me rustig en niet iemand die zich erg boos kan maken.

"Ik ben ook niet iemand die op de tafel slaat en zegt: vandaag schaatsen we voor mij. Ik kijk wat de bondscoach en Jillert Anema zeggen. Dan kijken we wel weer."

Ben je ook blij als alleen Irene Schouten een medaille pakt en jij niet? Of alleen als je zelf op het podium staat?

"De massastart is een teamonderdeel en je moet gewoon als team schaatsen. Soms moet je je er gewoon voor opofferen. Het is wel een teammedaille, maar uiteindelijk staat er maar één naam bij. Dus eigenlijk is het ook weer en individuele medaille. Maar je hebt een team nodig om daar goed te schaatsen."

Je kunt ook zeggen: hier staat de wereldkampioen. Ik ben degene voor wie we kunnen schaatsen.

"Ja, dat kan ook. Dan moet ik met mijn vuist op tafel slaan."

Dan moet dat toch gebeuren...

"Die vuist moet op tafel, ik heb het in de gaten."

Wie zijn de grootste concurrenten?

"Blondin en Lollobrigida zijn altijd snel in de sprint. De Japanners hebben dit jaar niet met het sterkste team aan de start gestaan, die komen daar ook nog wel om de hoek kijken. Die zijn ook altijd gevaarlijk."