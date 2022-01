VIDEO: Lezen, lezen, lezen: kinderen in Winsum doen mee aan nationale voorleesweek

Een jongetje bedenkt een monster die hij moet vangen voordat hij kan slapen, maar er komen steeds meer monsters bij. Dit verhaal 'Maar eerst ving ik een monster' is het prentenboek dat centraal staat in de nationale voorleesweek die woensdag begint. Lezen en taalvaardigheid worden extra gestimuleerd. De schoolkinderen van basisschool It Bynt in Winsum doen ook mee.