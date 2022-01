Musea weer open: "Super, dat het allemaal weer naar het normale toe gaat"

Ook bij het Schaatsmuseum in Hindeloopen konden ze niet wachten om weer publiek te ontvangen. "Super, dat het allemaal weer, met aanpassingen, naar het normale toe gaat", zegt Grietje Bootsma van het museum.

"Wij hebben natuurlijk een bedrijf waar we drie dingen in hebben: restaurant, een winkel en een museum. En dan ben je alleen met de winkel open. Dan denk je: oh, wat jammer dat de mensen die dan in de winkel komen niet even naar het museum kunnen of niet even een pannenkoek kunnen eten. En dat is nu gelukkig weer allemaal mogelijk."