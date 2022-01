RIVM meldt 1.381 nieuwe coronabesmettingen, achterstand in registratie nog groter

In Fryslân zijn in de afgelopen 24 uur 1.381 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd bij het RIVM. De achterstand bij het registreren van positieve coronagevallen is landelijk opgelopen naar meer dan zo'n 78.000.

Het dagelijkse aantal besmettingen van de afgelopen drie weken (komt de grafiek niet goed in beeld, klik dan hier):