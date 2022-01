HEA! Wietse Nick & Reinder zoeken schatten

Reinder van der Woude (14) en Wietse Niek Meijer (10) uit Hantum gaan regelmatig met hun metaaldetector het land in om te zoeken naar schatten. Reinder werd via zijn broer en vader besmet met het virus, en zo kwam ook Wietse Niek met de hobby in aanraking. De eerste keer dat Wietse Niek een zilveren munt vond moest hij bijna huilen van geluk. "Ik had al een maand gezocht en eindelijk had ik een schat."