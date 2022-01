Raadslid Romke Postma (GB Dantumadiel) biedt excuses aan voor Woudhof-kwestie

In de raadsvergadering dinsdagavond werden de resultaten besproken van het integriteitsonderzoek dat het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) uitvoerde naar de onderstelde belangenverstrengeling waar Postma van werd beschuldigd.

Postma kocht in 2019 het terrein van voormalig dagbestedingscentrum De Woudhof aan de Willemstrjitte in Damwâld om er woningen te bouwen. Maar hij mocht als raadslid voor Gemeentebelangen Dantumadiel ook meegestemd over de kwestie. Er werd hem een mogelijke dubbelrol verweten. Burgemeester Agricola stelde daarom, mede op verzoek van Postma, een integriteitsonderzoek in.

Verandering bedrijfsvorm

Het BING concludeert dat Postma niet handelde als raadslid, maar als burger/ondernemer, waardoor er geen sprake was van belangenverstrengeling.

Postma verklaarde dinsdag zelf: "In 2018 veranderde de rechtsvorm van mijn bedrijf. Daar was niets raars of stiekems aan. Maar juridisch gezien was het een nieuw bedrijf. Omdat er aan mijn werk niets veranderde, heb ik mij nooit gerealiseerd dat dit juridisch gezien wel een verandering was die doorgegeven had moeten worden als nevenfunctie."