Ernstig bedrijfsongeluk bij werkzaamheden op de Afsluitdijk

De hulpdiensten werden rond zeven uur gealarmeerd voor een persoon te water. De brandweer van Harlingen, Witmarsum en duikers uit Sneek werden ingezet om hulp te verlenen.

Ook meerdere ambulances uit Fryslân en Noord-Holland kwamen ter plaats voor eerste hulp. Op de locatie van het ongeluk wordt met meerdere pontons en graafmachines gewerkt aan de Afsluitdijk. Getuigen melden dat er mogelijk een persoon in het water is gevallen.

Toestand slachtoffer onbekend

De politie wil niets zeggen over wat er precies aan de hand is en wat de toestand van het slachtoffer is, wel dat er sprake was van een bedrijfsongeluk.