Theaterdirecteur Titia Huisman: "Pas echt blij als die anderhalve meter eraf kan"

De sluitingstijd is echter niet het grootste probleem, vindt Huisman, maar de anderhalvemeterregel wel. "Mensen moeten op anderhalve meter afstand zitten en dat betekent dat we opnieuw ongeveer 25 procent van onze capaciteit kunnen benutten. Dat is echt een groot probleem, want daar krijg je het nooit rendabel voor. Er zijn ook artiesten die zeggen: voor zo'n beetje mensen wil ik niet spelen. Dus wij zijn pas echt blij als die anderhalve meter er weer af kan."

Met de anderhalvemeterregel kan het beslist niet uit, zegt Huisman. "Voor De Koornbeurs betekent dat dat we tussen de 86 en 92 mensen kunnen hebben in plaats van 425."

Meer kaarten verkocht

Bovendien moeten er nu ook mensen teleurgesteld worden, want er zijn voor sommige voorstellingen al veel meer kaarten verkocht dan dat er publiek bij mag zijn. Die voorstellingen worden door De Koornbeurs verplaatst, geannuleerd of opnieuw in de verkoop gedaan.