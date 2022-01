Doutzen Kroes stopt voorlopig met modellenwerk

Kroes is dus voorlopig opgehouden met het modellenwerk, maar er lijkt nog wel een opening te zijn voor merken waar Doutzen zich wel mee kan identificeren, al wordt dat niet concreet zo gezegd.

Leven als een sneltrein

In het gesprek vertelt Kroes dat haar drukke bestaan als model door de pandemie tot stilstand komt. "Mijn leven was als een sneltrein. Die stopte niet en daar spring je ook niet zomaar vanaf. Ik dacht wel eens: wanneer stop ik met dit werk? Want alles houdt ook verband met elkaar."

De coronatijd was voor haar ook een soort inspiratie. "De zelfreflectie, de reflecties die je met elkaar meemaakt, omdat je niks meer kunt. Ik heb met mijn post op Instagram met 'Thanks corona' alles fout gedaan in de ogen van mensen, maar het was met een goede bedoeling."