Operaasje Fryske Flagge: Gary Kooistra zocht het avontuur in Canada

Gary en Sandy Kooistra groeiden op in Oudega (Smallingerland) als Grietzen en Sippy, maar wonen inmiddels al zo'n 40 jaar in Cochrane, Canada.

Van Spannenburg naar Canada

"Toen we nog niet getrouwd waren hadden we het er al wel eens over dat we naar Canada toe wilden. Eerst deden we andere dingen. Ik werkte aan de waterleidingen, op het station bij Spannenburg. Maar soms zat je maar wat te niksen, omdat er niet altijd werk was. Toen zei mijn vrouw: waarom gaan we niet naar Canada?", vertelt Gary.

Het idee om te emigreren was er dus al lang. Het paar vroeg de emigratie aan, mocht bij de ambassade komen voor een toelatingsgesprek en niet veel later mochten Gary en Sandy met hun twee zonen van 3 en 6 jaar al verhuizen.

"Onze ouders vonden het wel jammer", vertelt Gary. "Mijn schoonmoeder al helemaal, want zij was alleenstaande. Maar zij is hier ook geweest."

Cochrane

De keuze voor Canada kwam niet uit de lucht vallen. "Vooraf waren we hier al wel eens op vakantie geweest. En mijn zusje woonde hier al in Canada, daar zijn we ook wel geweest. We hebben de omgeving verkend en zo kwamen we ook hier in Cochrane." Ze waren het er beide over eens: as we ooit emigreren, dan willen we naar Cochrane.

Eerst logeerde het gezin even bij Gary's zus, maar niet al te lang daarna konden ze zelf een huis kopen. Ook een baan was al snel gevonden.