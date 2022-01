Minister vraagt UNESCO om advies over gaswinning Ternaard

Enkele Tweede Kamerleden vroegen zich nog wel af of dat realistisch is, omdat de minister in maart al een besluit neemt over een natuurvergunning voor de gaswinning.

UNESCO was in eerdere brieven aan het kabinet erg kritisch over die gaswinning en stelde dat die eigenlijk niet thuishoort in het gebied. Van der Wal-Zeggelink ging in de vaste Kamercommissie Wadden niet mee in de oproepen van onder andere GroenLinks, de PvdA, de SP en de Partij voor de Dieren om nu al een streep te zetten door de gaswinningsplannen.

"We zijn een rechtstaat", maakte de minister duidelijk, en dan moet je de procedures volgen als er een aanvraag wordt ingediend waarbij alle adviezen uiteindelijk tegen het licht worden gehouden.

"Heel onwaarschijnlijk"

Ze wilde daarom ook niet op individuele zienswijzen ingaan zoals die van de Waddenacademie die eerder duidelijk maakte dag de minister de plannen eigenlijk wel tegen moet houden vanuit het natuurbelang.

Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) is hoopvol: "Het is heel onwaarschijnlijk dat deze vergunning kan worden afgegeven."

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) van Mijnbouw erkende dat er geen draagvlak is voor gaswinning onder het Wad, maar tegelijkertijd speelt dat geen rol in het besluit dat minister Van der Wal-Zeggelink moet nemen. Daarbij telt alleen de vraag of de natuur er teveel schade van heeft. Ze heeft echter goed geluisterd naar de Tweede Kamer, zo maakte ze duidelijk.

Verschil met vorige kabinet

De Waddenvereniging ziet met de nieuwe minister een verschil in vergelijking met het vorige kabinet.

"Dat is ons gisteren (dinsdag, red.) wel heel duidelijk opgevallen. Deze minister laat zowel aan de Tweede Kamer als aan UNESCO duidelijk merken dat ze heel goed wil luisteren in de periode dat ze die beslissingen neemt. Terwijl minister Blok nog niet eens negen maanden geleden vertelde: het kan niet anders, dus ik doe het", zegt Frank Petersen van de Waddenvereniging.