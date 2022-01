FC Utrecht kaapt Henk Veerman bij Heerenveen weg

De spits had nog een contract voor anderhalf jaar bij Heerenveen. Bij FC Utrecht tekent hij een contract voor 2,5 jaar. Volgens De Telegraaf betaalt Utrecht 1 miljoen euro voor Veerman.

De Volendammer kwam in 2015 naar Heerenveen en scoorde toen in drie jaar 21 goals. Hij speelde daarna twee jaar in Duitsland voor Sankt Pauli en kwam daarna weer terug in Fryslân. In die anderhalf jaar scoorde hij voor Heerenveen 21 goals in de eredivisie.