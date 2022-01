Nog 130.000 mensen wachten op een uitgestelde operatie

Kinderen van 0 tot 18 jaar hoeven niet meer in quarantaine als een huisgenoot of iemand met wie ze nauw contact hebben gehad positief getest is op covid-19. Als ze zelf positief zijn getest, moeten ze uiteraard wel in thuisquarantaine, minstens zeven dagen. Ook bij milde klachten is thuis blijven de regel en een test of een zelftest doen.

Voor kinderen van 0-4 jaar die een huisgenoot hebben die positief is getest op covid-19 en die (milde) klachten hebben, geldt het advies om te testen. Dat is ook noodzakelijk als ze in nauw contact zijn geweest met iemand die positief is getest. Alle regels zijn na te lezen op de site van de Rijksoverheid.