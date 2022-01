Cavia-opvang overvol | Optreden voor artiesten blijft lastig

Leerlingen van groep 8 mogen naar open dagen van middelbare scholen. Dat heeft onderwijsminister Dennis Wiersma gezegd in de Tweede Kamer. Ze moeten in de meeste gevallen wel alleen komen: volwassenen mogen in principe niet mee de school in. Bij praktijkonderwijs, speciaal voortgezet onderwijs, vmbo basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg mag er wel één ouder of verzorger mee per leerling.

De scholen wordt er dringend geadviseerd activiteiten ook online aan te bieden. Activiteiten voor de sfeer zijn niet toegestaan in de school. Het kabinet adviseert scholen om bijvoorbeeld met tijdsafpraken te werken om drukte te voorkomen. Belangrijk is vooral dat het aantal contactmomenten beperkt wordt.

Open dagen worden meestal in het begin van het jaar gehouden, maar corona noopte middelbare scholen al vaker tot aanpassing. Toch zijn fysieke activiteiten "mogelijk én belangrijk", aldus Wiersma.