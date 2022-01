sc Heerenveen-directeur over krantenadvertentie: "Ik vind het laf"

Dinsdagavond werd in de coronapersconferentie ook bekend dat er weer publiek in de stadions mag. Maar de stadions mogen nog niet helemaal open. Er mag niet meer dan een derde van het maximum aantal mensen naar het voetbalstadion en daar baalt Roozemond dan weer van.

Hij zegt: "Onbegrijpelijk. We vinden dat we recht hebben op meer. Dat hebben we ook bewezen. Dat we dat kunnen met de fieldlabs en de eerdere ervaringen die we hebben. Voor de club is het heel jammer, omdat het financieel een hele slecht oplossing is. Je hebt cru gezegd maar een derde van de opbrengst, maar wel de volledige kosten. Gooi het dan in ieder geval voor twee derde open met een opening voor een vol stadion. We hopen dat het snel beter wordt."