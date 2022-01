Noordelijke barometer: Friezen nog gelukkig, maar economisch kan het beter

De noordelijke provincies hebben samen deze 'barometer' opgesteld, om de situatie en ontwikkelingen van de economie in het Noorden te beschrijven. De provincies worden met elkaar en met Nederlandse cijfers vergeleken in een rapport.

Sectoren als innovatie, internationale handel en de ontwikkeling van de beroepsbevolking blijven in Fryslân wat achter, zo blijkt.

Wat opvalt in het rapport is dat de werkloosheid is afgenomen en de beroepsbevolking toegenomen, terwijl de trend voor de komende tijd is dat het aantal werkenden net af zal nemen.

De grote coronaklap blijft nog uit

Verder zijn de verwachte harde klappen door de coronacrisis uitgebleven, ook al zijn er wel negatieve gevolgen van de pandemie, zegt gedeputeerde Friso Douwstra. Of die groter gaan worden, is nog niet goed te voorspellen.