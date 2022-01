sc Heerenveen huurt Sydney van Hooijdonk uit Bologna

Van Hooijdonk trainde dinsdag voor het eerst met de groep mee, een dag na het ontslag van Johnny Jansen. "Er zijn mooiere momenten om binnen te komen, maar ik ben blij dat ik er nu ben."

"Het kan alleen maar beter"

sc Heerenveen zit in een negatieve spiraal en dat is Van Hooijdonk niet ontgaan. "Het is hier een kleine chaos, maar ik ben bij NAC wel wat gewend. Ik heb wat dat betreft wel gekkere dingen meegemaakt. Vanuit de put kan het alleen maar omhoog", zo zegt Van Hooijdonk.