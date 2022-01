Kabinet versoepelt coronaregels: "We zoeken de grenzen van het mogelijke op"

"We zetten vandaag een grote stap om Nederland van het slot te halen", zei premier Mark Rutte. "Dat terwijl de besmettingscijfers door het dak knallen." Volgens de premier heeft het land last van grote problemen en spanningen. "Daarom is er bewust voor gekozen de grenzen van het mogelijke op te zoeken."

Risico

Rutte geeft wel aan dat er over drie weken weer wordt gekeken naar hoe de nieuwe maatregelen vallen. "Ik hoop niet dat ons dan een jojo-beleid wordt verweten, want we nemen vandaag gewoon een risico."