Ferry de Haan over ontslag Jansen: "Er was heel veel negativiteit"

"Dat in combinatie met dat we al aan zouden geven dat we na het seizoen een andere keuze zouden gaan maken, heeft ons helaas doen besluiten de samenwerking te beëindigen", zegt De Haan.

Moeilijke boodschap

"Het ging gelukkig op een normale manier in een prettige sfeer", zegt de manager over het gesprek met Jansen maandagavond.

Toch was het een moeilijke boodschap. "Ja, heel moeilijk. Iedereen kan zeggen het is je werk, maar dit is natuurlijk nooit leuk. Het gaat wel over mensen. Met name John: een clubman, die meer dan een fijn mens is. Die altijd zijn ziel en zaligheid erin gestopt heeft. Ja, dan zeg ik niet: 'Weet je wat we gaan vandaag eens een leuk gesprek voeren'. Daar kijk ik wel tegenop."