Blijdschap, maar ook onzekerheid over de versoepelingen

Zo kunnen de optredens in de kleine zaal naar de grote zaal, maar de concerten met veel mensen zullen waarschijnlijk niet door kunnen gaan. Daarnaast is het poppodium afhankelijk van wat artiesten kunnen en willen.

Creatief in coronatijd

Neushoorn is net als andere poppodia bijna twee jaar dicht of met beperkingen open geweest. In de tussentijd zijn ze creatief geweest door bijvoorbeeld optredens op straat, bij tehuizen of online te organiseren. Meetsma: "Eigenlijk hebben we alles gedaan om toch door te gaan, relevant te blijven en met name om artiesten een plek te geven."

Hij vindt de versoepelingen beter dan helemaal niets, maar hij zit erg te wachten tot ze weer 100 procent open kunnen. Open tot 22.00 uur is een begin, maar tot 0.00 uur 's avonds zou mooier zijn.

Neushoorn is er klaar voor: ze hebben ondanks de tekorten genoeg mensen die achter de schermen werken, in dienst, en vrijwilligers die heel graag weer willen beginnen. Dit weekend staan er al weer evenementen op de planning.