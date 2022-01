47-jarige man aangehouden voor betrokkenheid bij dood Lisette Elzinga

Op het stoffelijk overschot is toxicologisch onderzoek verricht om uit te vinden of er schadelijke stoffen in het lichaam aanwezig waren. Daar heeft de politie nog niets over naar buiten gebracht. De politie is terughoudend met het naar buiten brengen van feiten.

Stille tocht

Er werd op 31 oktober een stille tocht gehouden, georganiseerd door vriendinnen, als eerbetoon aan Lisette Elzinga.