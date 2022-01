Noorden in brief aan Tweede Kamer: miljard nodig voor Waddengebied

Verder wijzen de noordelijke overheden op de noodzaak van het winnen van duurzame energie om het natuurgebied te beschermen. Windenergie zou de enige oplossing zijn. Daarvoor moeten stroomkabels worden aangelegd en dat gaat niet samen met de zout- en gaswinning in het gebied, staat in de brief.

'Te zware belasting'

Dat vormt volgens de bestuurders een te zware belasting op de Waddenzee. Daarom willen de lokale overheden dat er onderzoek wordt gedaan naar de natuur- en milieueffecten. In dat onderzoek moet worden gekeken welke economische activiteiten, zoals gaswinning, kunnen worden afgebouwd.

De regering wil dat de in het Waddengebied opgewekte windenergie via stroomkabels onder Schiermonnikoog door naar Eemshaven in Groningen gaat. De politiek hier in het Noorden zien liever dat wordt gekozen voor een oostelijke route die minder invloed heeft op de natuur en niet onder een Waddeneiland doorloopt.

Waddenvereniging niet eens met overheidsbeleid

De Waddenvereniging liet maandag in een brief aan UNESCO weten het niet eens te zijn met het overheidsbeleid. De regering wil namelijk doorgaan met het winnen van gas in het waddengebied. Zo zou er worden geboord bij Ternaard. UNESCO zei dat dat niet past bij de status van Werelderfgoed.

Den Haag reageerde door te zeggen dat er geen grenswaarden zouden worden overschreden. De Waddenvereniging noemt de aanpak van de overheid "achterhaald en geen goede manier om het Wad te beschermen".