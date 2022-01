Nieuwe school 'Kiim' moet voor kinderen vanaf groep 7 toegankelijk worden

Op de school staat onderzoekend leren centraal. De verschillende vakken worden aangeboden in thema's waar kinderen zelfstandig maar ook met elkaar aan werken. Kinderen worden niet meteen vastgezet op een bepaald schoolniveau. Ze krijgen de tijd om hun talenten te ontwikkelen, voordat de keuze voor een niveau moet worden gemaakt.

Volgens de directeur is de nieuwe school een aanvulling op het aanbod van scholen in en rondom Heerenveen. "Elke school heeft een eigen profiel, maar dit is een profiel wat we in het Heerenveense onderwijs nog missen."

"Het verschil is dat wij in het gewone onderwijs heel erg gericht zijn op kennisoverdracht, het reproduceren daarvan en inzichtelijk toepassen van die kennis. En wat echt het nieuwe element hier is, is dat we een vragende en zelfdenkende houding hebben. Ik denk dat dat minder in het reguliere onderwijs aan de hand is", zegt Bergsma.

Initiatief van verschillende scholen

De nieuwe school is een initiatief van de scholen voor voortgezet onderwijs Bornego College, OSG Sevenwolden en Aeres en de basisschoolkoepels Ambion en Meilân. De scholen gaan zelf niet direct over het nieuwe systeem. "We gaan echt met één school beginnen, daar werken al deze scholen in samen. Het is echt nieuw onderwijs, dat vul je niet zomaar in", zegt Bergsma.

"We hebben eerst het komende jaar mavo-, havo- en vwo-klassen", legt Bergsma uit. "We denken met 75 leerlingen te starten, in het eerste jaar." Het jaar daarop moet het mogelijk worden om kinderen vanaf groep 7 aan te nemen op de nieuwe school.