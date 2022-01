Sjinkie Knegt: "Nieuwe messen kunnen het verschil maken tussen en medaille of niet"

Knegt gaat deze keer heel anders naar de Spelen dan vier jaar geleden. Toen was hij een van de grote favorieten, nu meer een outsider. "Ik denk dat alles mogelijk is. Ik ben tevreden als ik met een medaille naar huis ga. Ik heb al brons en zilver, dus doe nu maar goud."

Zoom-meetingen beginnen de strot uit te hangen

In deze tijd van corona mogen de shorttrackers niet veel. Ze slapen nu in hotel Tjaarda en Knegt was eerder al in een appartement gegaan, los van zijn familie, om de kans op het oplopen van corona zo klein mogelijk te maken.

Suzanne Schulting gaf aan dat wel relaxed te vinden, er zijn veel minder verplichtingen. "Nou, daar ben ik het eigenlijk niet helemaal mee eens. Normaliter ga je een dag naar Papendal en dan heb je alles in een keer gehad. Nu hebben we twee of drie keer een Zoom-meeting. Die beginnen je dan echt de strot uit te hangen. En ze vertellen ook nog eens niets. En de kleren: die worden in Thialf gedumpt. Dan moet je dat passen. Wat niet goed is, moet je terugsturen. Al met al is het niet ideaal. "