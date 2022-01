Pastoor Leo van Ulden (79) overleden

Van Ulden (1942) was een Franciscaanse priester. Na zijn priesterwijding kwam hij in 1967 in Friesland terecht bij de paters in Drachten. Hij was later ook pastoor in Gorredijk, Blauwhuis, Reahûs, Heeg en dus Sneek. Als vicaris was hij de rechterhand van bisschop Möller. Van Ulden schreef ook columns voor het Friesch Dagblad.

Grote plannen

De markante pastoor was ook een man van grote plannen. In de jaren zeventig heeft hij zich ingezet voor het behoud van de Opsterlânske Kompanjonsfeart door het centrum van Gorredijk. De voetgangersbrug over de vaart is naar hem vernoemd: het plaatselijk belang heeft de brug de naam Pater van Ulden-draai gegeven.

Daarnaast had hij plannen voor een nieuwe moderne stadstoren bij de Sint Martinuskerk in Sneek. Na 140 jaar wilde hij dat het gebouw nog een toren kreeg. Dat was al drie keer eerder geprobeerd, telkens zonder succes. De inzet van Van Ulden heeft niet geholpen: zijn plan haalde het ook niet.

Trein in betonnen bak

Niet alleen voor de kerkelijke had Van Ulden grote plannen: hij had ook iets bedacht voor het Zuiderzeespoor, een treinverbinding tussen Fryslân en Noord-Holland over de Afsluitdijk. De trein zou in een betonnen bak over de bodem van het IJsselmeer moeten rijden. Volgens Van Ulden kon zijn plan goedkoop worden uitgevoerd.