CDA Fryslân: Vaandeldrager van Rembrandt moet naar Fryslân

"Het is heel bijzonder dat er weer een Rembrandt in het bezit van de Nederlandse Staat komt. De Vaandeldrager zou op een tour door Nederland moeten, want iedereen moet het kunnen zien. Immers, kunst moet worden aanschouwd, het moet worden bewonderd", zegt Statenlid Wieke Wiersma.

Fryslân zou een goede keuze zijn voor een permanente plaats voor een schilderij van Rembrandt, vindt de fratie: Saskia van Uylenburgh, de liefde en inspiratie van Rembrandt, is 300 meter van het Fries Museum vandaan geboren. In 2018 en 2019 hield het museum al een tentoonstelling met de naam Saskia en Rembrandt, liefde in de Gouden Eeuw. De Friese Statenfractie van het CDA pleit daarom voor een lobby om het schilderij naar het Fries Museum te halen.

Eerste Kamer

Eerder pleitte ook de PvdA in de Eerste Kamer voor het tentoonstellen van het werk van Rembrandt in het Fries Museum. "In het jaar dat hij De Vaandeldrager schilderde, ontmoette hij Saskia van Uylenburgh. Zij komt uit Leeuwarden, dat wilde Ferd Crone niet onvermeld laten", vertelde Eerste Kamerlid Mary Fiers van de partij. Crone is Eerste Kamerlid voor de PvdA en was eerder burgemeester van Leeuwarden.