Derde deel minder muskusratten gevangen in 2021, daling zet door

Yn 2021 vingen de bestrijders van Wetterskip Fryslân 212 muskusratten, in 2020 wisten ze nog 323 ratten te vangen. De verschillende waterschappen in Nederland bestrijden de muskus- en beverratten omdat ze een risico vormen voor dijken en de natuur.

Dagelijks bestuurslid Bé de Winter zegt dat het aantal muskusratten in Fryslân goed onder controle is. "Ik ben heel tevreden over de cijfers. Dit is te danken aan een jarenlange goede aanpak en samenwerking binnen onze bestrijdingsorganisatie. Daar plukken we nu de vruchten van."

Schade aan dijken

Muskus- en beverratten graven holen en gangen in dijken. In het ergste geval kan dat ertoe leiden dat een dijk of kade doorbreekt. Nederland heeft geen eigen populatie beverratten, die komen bijna allemaal uit Duitsland en worden zoveel mogelijk aan de grens gevangen.