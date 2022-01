"Ontslag Johnny Jansen was onvermijdelijk"

Maar de statistieken waren toch niet zo slecht?

"Heerenveen staat nu tiende en heeft 25 punten behaald. Daar is niet veel op aan te merken. Bovendien hebben ze de Friese derby van Cambuur gewonnen.

Maar er is al veel langer onvrede over het vertoonde spel van Heerenveen. Het lukte Jansen maar niet om de ploeg naar zijn hand te zetten en maakte de spelers niet beter. Het was plichtsmatig en lamlendig. Heerenveen wil graag attractief voetbal spelen en het publiek vermaken. Dat staat zelfs in het beleidsplan, maar daar is Jansen nooit in geslaagd. "