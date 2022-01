LTO aan provincie: laat scholen vaker boerderijen bezoeken

Ieder jaar gaan tientallen klassen in Fryslân op bezoek bij een boerderij. Dat is volgens de LTO een goede zaak, want steeds minder kinderen komen van een boerderij en daardoor weten ze steeds minder goed waar het eten en drinken vandaan komt.

Meer kennis

"Het is belangrijk om kennis te hebben over eten", zegt Brenda Timmerman van LTO. "Wat is wel gezond en wat is niet gezond. Wat is de impact op het milieu. Kies je ervoor om vegetarisch te eten of niet. Kinderen staan nu en ook later in hun leven voor een hoop keuzes."

De klassen die langsgaan bij een boerderij, vinden het volgens LTO vaak spannend en ze moeten aan veel zaken wennen. Timmerman: "Toch zijn ze vaak wel onder de indruk.

Aan het einde van de dag gaan ze met meer kennis en tevreden terug naar huis."

Geld vrijmaken

Daarom zou de provincie Fryslân met scholen en koepelorganisaties moeten praten om ze te wijzen op de mogelijkheden voor een boerderijbezoek, als het aan LTO ligt. De landbouworganisatie hoopt dat de overheid er geld voor vrijmaakt.

Meestal zijn de kosten volgens LTO maar klein: het gaat om het vervoer en een kleine vergoeding voor de boerderij.