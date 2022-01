Leerachterstanden merkbaar op scholen: "Hoe moet ik dit allemaal behappen?"

De afgelopen twee jaar hebben dus nu al sporen achtergelaten. In de resultaten van bijvoorbeeld toetsen is dat soms ook wel te zien.

Al is het wel een wisselend beeld, vertelt rector Annemarie Kingma. Ze denkt dat de gevolgen van deze coronaperiode nog wel jaren te merken zullen zijn, want het loopt van basisschool tot het einde van het middelbaar onderwijs dat leerlingen last hebben gehad van het onrustige onderwijs.

Grote verschillen

"Maar we zien wel heel grote verschillen", zegt Kingma. "In vwo-6 en havo-5 merken we minder problemen dan in de tweede klas. In de tweede klas liepen ze vorig jaar ook al achterstanden op." De bovenbouwjaren hebben in ieder geval nog een paar jaar gewoon onderwijs gehad.

De docenten staan daarom voor een dilemma: ze willen de toetsen niet te moeilijk maken, maar te eenvoudige toetsen kan later ook problemen opleveren. Dat proces moet goed worden bewaakt.