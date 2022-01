Versoepelingen voor cultuur en horeca, persconferentie vanavond live bij Omrop Fryslân

Het kabinet praat dinsdag nog over de precieze versoepelingen. De verwachting is dat alles weer tot 22.00 uur open mag, onder voorwaarde van strenge maatregelen. Zo moeten mensen in de horeca bijvoorbeeld wel zitten en geldt er een 3G-beleid.

Het Outbreak Management Team adviseerde eerder om de samenleving tot 20.00 uur 's avonds weer open te doen. Daarnaast werd geadviseerd de quarantaineregels aan te passen. Zo hoeven van het OMT kinderen onder de dertien jaar niet meer in quarantaine als zij geen klachten hebben.

Waarschuwing

De versoepelingen zijn mogelijk omdat - ondanks het snel oplopende aantal besmettingen - de situatie in de ziekenhuizen beter is dan verwacht. Het kabinet zal vanavond waarschijnlijk wel een waarschuwing geven: als de situatie slechter wordt, zal het kabinet weer ingrijpen.