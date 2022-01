Meeste winkels komen niet in aanmerking voor coronasteun | Horeca maakt zich klaar voor heropening

Bij hotel-restaurant Princenhof in Earnewâld zijn ze helemaal klaar voor de heropening. In het restaurant zijn ze momenteel bezig met de laatste voorbereidingen: de biervaten zitten vol, de taps worden aangesloten. Bovendien is het restaurant 'Puur Prince' de afgelopen tijd gerenoveerd. "De mensen die het hier kennen, weten niet waar ze straks naar binnen stappen", zegt bedrijfsleider Bart Kamminga.

Kamminga hoopt dat de regering besluit dat de horeca straks tot 10 uur open mag blijven. "Dan kunnen mensen nog even nazitten met een borreltje." Die paar uren maken een groot verschil voor de omzet, zegt Kamminga, maar het zorgt er ook voor dat niet iedereen om 6 uur aan tafel zit. Als mensen later ook nog kunnen komen, is er meer spreiding. "Dat is wenselijk als je ziet naar de besmettingen. Anders wordt het allemaal in een paar uurtjes gestopt."

Veel reserveringen

De komende weken zal het weer druk worden in het restaurant, denkt Kamminga. "Je merkt dat mensen weer willen. De reserveringen komen weer binnen." Hij verwacht dat het vanavond, na de persconferentie, extra druk wordt met mensen die weer uit eten willen. "Het is vaak zo dat wanneer de persconferentie is afgelopen, om half acht, dat de telefoontjes dan weer binnen komen."