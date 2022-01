Kabinet gaat met coronaregels verder dan het OMT: "We nemen een risico"

Het commerciële coronatestbedrijf HealthCheckCenter gaat de GGD niet helpen. De antigeentests die daarvoor gebruikt moeten worden, zijn "niet betrouwbaar genoeg. Dan zorg je voor schijnveiligheid en blijft het dweilen met de kraan open", zegt een woordvoerder van het bedrijf.

Het bedrijf zegt dat de sneltesten waarmee het bedrijf werkt, voor 65 procent betrouwbaar zijn. "Als je honderd mensen test, wordt het coronavirus bij 65 van hen aangetoond, terwijl de andere 35 ook besmet kunnen zijn. Wij pleiten voor PCR-testen. Die zijn 99,999 procent betrouwbaar en de prijs is hetzelfde. De uitslag duurt alleen iets langer."



HealthCheckCenter heeft ruim 120 testlocaties in heel Nederland. Het heeft twee locaties in Leeuwarden en zit ook in Heerenveen en in Oosterwolde.

Maximale capaciteit

Bij de laboratoria van de GGD'en is de maximale capaciteit bereikt. "Het is bekend dat antigeentesten iets minder betrouwbaar zijn dan PCR-testen, maar ze zijn goedgekeurd door het RIVM. Dan kunnen wij er mee gaan werken. Het is de eigen keuze van HealthCheckCenter om niet mee te doen", zegt GGD GHOR Nederland.