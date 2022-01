Coronanieuws 25 januari: Kabinet gaat met versoepelingen verder dan het OMT

De versoepelingen die straks op de persconferentie worden aangekondigd, zullen morgen vanaf 5.00 uur ingaan en duren minstens drie weken. Dat zeggen bronnen in Den Haag.



Eerder werd al bekend dat het kabinet versoepelingen in gaat voeren voor de horeca en cultuur. Voor deze sectoren geldt vanaf morgen een 3G-beleid: mensen krijgen toegang met een vaccinatie- of herstelbewijs of met een negatieve test. Binnen moeten mensen een mondkapje dragen.



Evenementen zijn straks weer mogelijk voor hooguit 1.250 bezoekers. Voor evenementen die buiten zijn is het toegestaan om een derde van de capaciteit te gebruiken. Bij wedstrijden in stadions kan het dus om meer dan 1.250 bezoekers gaan. Doorstroomlocaties, zoals musea en dierentuinen, mogen straks ook weer open, maar wel onder diverse voorwaarden.

Versoepeling quarantainemaatregelen

Het Outbreak Management Team heeft het kabinet eerder al geadviseerd om de quarantainemaatregelen te versoepelen. Kinderen ondwer de 13 jaar hoven volgens het OMT-advies niet meer in quarantaine. Het aantal mensen dat thuis op bezoek mag komen, is nog steeds vier mensen.