Campinggasten Noordwolde breken stacaravans af: "We kunnen niet anders"

Ze hebben niet het gevoel dat ze een poot hebben om op te staan. Lokke: "Als we er voor 1 april niet af zijn, dan gaan de nieuwe eigenaren naar de kantonrechter. En als we daartegenin gaan, kost het misschien heel veel geld. De mensen die de camping hebben gekocht zijn kapitaalkrachtig. Daar is niets tegen te beginnen. We kunnen niet anders."