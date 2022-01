Waddenvereniging: excuses Nederland aan UNESCO gaat niet ver genoeg

De vereniging had ook excuses verwacht voor alleen al het idee dat gaswinning te verenigen is met de werelderfgoedstatus van de Wadden.

Dat schrijft de Waddenvereniging in een eigen brief aan de organisatie die onderdeel is van de Verenigde Naties en over die werelderfgoedstatus gaat.

Brief

Informatie van onder andere de Waddenvereniging was in mei 2021 ook aanleiding voor Unesco om de regering te vragen wat er precies aan de hand was met de mijnbouw onder de Wadden. Omdat daar niet op werd gereageerd, kwam er in november nog een brief achteraan.

Kritiek

Inhoudelijk kan de Waddenvereniging zich ook niet vinden in het uiteindelijke antwoord van de Nederlandse regering op dei vragen. Daarbij gaat het vooral over de effecten van alle ingrepen op de waddennatuur en hoe die elkaar kunnen versterken.

Nederland verwijst naar een onderzoeksprogramma dat daarvoor is opgezet. Maar dat is nog niet eens begonnen, zo is de kritiek.

Ook het niet meenemen van de laatste cijfers over de stijging van de zeespiegel vindt de vereniging vreemd. De redenering dat de Wadden in 2009 een werelderfgoedstatus heeft gekregen inclusief mijnbouw en dat er daardoor ook ruimte is voor de gaswinning bij Ternaard kan de Waddenvereniging ook niet volgen.