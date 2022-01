sc Heerenveen ontslaat trainer Johnny Jansen

Reactie Johnny Jansen:

"Ik ga hier met opgeheven hoofd door voordeur naar buiten. Op dit moment wordt een periode afgesloten die bijna de helft van mijn leven heeft geduurd. Ik heb bij deze mooie club mogen werken met veel talenten. Een groot aantal daarvan hebben hun weg op een hoger niveau kunnen vervolgen, wat ook weer goed was voor de steeds minder wordende financiële positie van de club. Daar mogen we met elkaar trots op zijn.



Verder bewaar ik dierbare herinneringen aan de vele mensen waarmee ik heb mogen samenwerken.

De afgelopen jaren heb ik de club zien veranderen. Op en om het veld. Gedurende die veranderingen heb ik elke dag alles gegeven wat ik in mij had om binnen de mogelijk het best haalbare resultaat te behalen voor club en individuen qua ontwikkeling en resultaat.



Dat heb ik in goede samenwerking mogen doen met mijn directe collega's die ik daarvoor hartelijk wil bedanken.



Ook ben ik dankbaar voor de mogelijkheden die ik hier gekregen heb om mijzelf als mens en als trainer te kunnen doorontwikkelen.



Tot slot wil ik iedereen, die bij sc Heerenveen betrokken is of zich betrokken voelt, heel veel succes toe wensen met en bij de club.



Het was voor mij een eer om zo lang onderdeel te mogen zijn van sc Heerenveen.

Oant sjen!"