Vinder gouden muntfibula Noardeast-Fryslân: "Dit is de kroon op je werk"

Volgens het Fries Museum in Leeuwarden is deze fibula een bijzondere vondst. "Het leuke van die munten is dat ze eigenlijk alleen worden gevonden in het Friese gebied. Dus er lijkt sprake te zijn van een Friese juwelentraditie die te maken heeft met de Friese identiteit", zegt Diana Spiekhout, conservator van het museum.

Het Fries Museum was toevallig bezig met een onderzoek naar dergelijke versieringen. In september is er een speciale tentoonstelling over de gouden sieraden van de Friezen.