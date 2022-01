Restauratie schip 'Mona Lisa van de haven' in Franeker loopt uit

Over ruim een maand moet de laatste nog werkende graanzuiger in Europa klaar zijn. Bij Talsma Shipyards in Franeker hebben ze het er maar druk mee. Daar zijn ze gespecialiseerd in de restauratie van dergelijke historische machines met een maritiem verleden. "Het is een prachtige opgave", zegt Tjitze Stiensma. Hij is als projectmanager van Talsma betrokken bij de restauratie.

Onderwaterschip

Over het grote geheel gaat alles volgens plan, maar er waren wel tegenvallers: "Wat we niet konden zien was het onderwaterschip. We hebben daar een groot deel van moeten vervangen. We blijven binnen budget en hebben veel andere kleine dingetjes ook aan kunnen pakken."

Bij het Maritiem Museum Rotterdam waren ze daar al bang voor, zegt Karin Meirik. "Dat zie je niet. Bedenk dan dat dit schip echt al heel oud is. Er is altijd wel opgeknapt, maar nooit zo intensief als nu."