Foeke Booy over zijn herseninfarct: "Ik heb veel geluk gehad"

Het is voor het eerst sinds zijn herseninfarct dat Foeke Booy weer aanschuift in een programma om over zijn werk als technisch manager te praten. "Het gaat heel erg goed gelukkig. Ik besef dat ik ontzettend veel geluk heb gehad", begint de Leeuwarder, die sinds anderhalve maand weer volledig aan het werk is.

"Mijn geluk is dat mijn vrouw erbij was toen het gebeurde, dat de ambulance er snel bij was en de behandeling binnen 25 minuten is toegepast. Die snelheid van handelen heeft bijgedragen dat ik zo snel kon terugkeren", vertelt Booy over die ene dag begin juli.

Contracten verlengen

Dan over zijn werk. Er is genoeg te doen voor Booy, want de transferperiode is open en aflopende contracten moeten verlengd worden. Maar volgens Booy wordt dat met sommige spelers een 'lastig verhaal': "Cambuur mist inkomsten door corona. De uitgaven nemen alleen maar toe. Wij willen in alle redelijkheid met spelers verder, maar als het te gek gaat worden, sluit ik niet uit dat we niet tot een akkoord komen."

Belangrijke spelers zoals Sonny Stevens, aanvoerder Erik Schouten en Jamie Jacobs hebben een contract dat na dit seizoen afloopt.